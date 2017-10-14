CARMEDYA.COM – Citroen C3 Aircross birinci seçildi. Citroën’in yeni kompakt SUV’si C3 Aircross, prestijli 2018 Autobest ödüllerinin finaline seçilen 6 otomobilden biri oldu.

Aralarında yeni Citroën C3 Aircross’un da olduğu 6 finalist, İtalya’daki Vairano pistindeki son değerlendirmenin ardından oylanacak ve sonuçlar 15 Aralık 2017’de açıklanacak.

Citroen C3 Aircross birinci seçildi

Citroën Advanced Comfort felsefesi doğrultusunda geliştirilen ve kompakt SUV pazarına giriş yapmaya hazırlanan Citroën C3 Aircross, 2018 Autobest ödüllerinde ilk 6 otomobil arasına seçilerek final mücadesinde yer alacak.

2001 yılından bu yana her yıl Autobest, en çok puanı toplayan ve satın alınacak avantajlı araç olarak kabul edilen modele “En İyi Otomobil” ödülünü veriyor. Avrupa’nın 31 ülkesinden 31 otomotiv gazetecisinin oy verdiği otomobiller 13 farklı kritere göre değerlendiriliyor.

SUV kullanıcılardan ilham alınmış

Citroën, SUV kullanıcılarından ilham alarak yepyeni bir model olan C3 Aircross’u geliştirdi. Farklı ve canlı tasarım, hem nitelik hem de nicelik anlamında eksiksiz güvenlik Citroën C3 Aircross’un iddiaları arasında yer alıyor. Citroën marka geleneği olan kullanıcı dostu konfor ve araç içi yaşantısındaki pratik detaylar SUV pazarındaki yoğun rekabette Yeni C3 Aircross’un konumunu güçlendirecek.

Açılır panoramik cam tavan, yolculara aydınlık bir ortamda seyahat etme ve gökyüzünü izleyebilme imkanı sağlıyor. Yeni C3 Aircross, sürücü yorgunluk uyarı ikazı, yokuş kalkış desteği ve Citroën Navigasyon gibi sürücü destek sistemleri ile donatıldı.