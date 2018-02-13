CARMEDYA.COM – Citroën C3 Aircross, “2018 yılının en iyi otomobili” seçildi. Autobest 2018 ödülünü, Avusturya’da düzenlenen törende Citroën CEO’su Linda Jackson teslim aldı. Toplamda 1.423 puan toplayarak finalde adını zirveye yazan Citroën C3 Aircross, en yakın rakibine 121 puan fark attı.

Citroen C3 Aircross Autobest ödülü aldı

Segmentinde tek olan açılır panoramik cam tavan, yolculara aydınlık bir ortamda seyahat etme ve gökyüzünü izleyebilme imkanı sağlıyor. Yeni C3 Aircross, sürücü yorgunluk uyarı ikazı, yokuş kalkış desteği ve Citroën Navigasyon gibi sürücü destek sistemleri ile donatıldı.

Yeni C3 Aircross, benzinli PureTech ya da dizel BlueHDi motor seçenekleri blunuyor. Yerden yüksek tasarım, segmentinin en yüksek sürüş pozisyonu, büyük jantlar, ön ve arka tamponlardaki koruyucu panelleriyle gerçek bir SUV tasarımına sahip.