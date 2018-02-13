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Citroen C3 Aircross Autobest ödülü aldı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Citroen

CARMEDYA.COM – Citroën C3 Aircross, “2018 yılının en iyi otomobili” seçildi. Autobest 2018 ödülünü, Avusturya’da düzenlenen törende Citroën CEO’su Linda Jackson teslim aldı. Toplamda 1.423 puan toplayarak finalde adını zirveye yazan Citroën C3 Aircross, en yakın rakibine 121 puan fark attı.

Citroen C3 Aircross Autobest ödülü aldı

Segmentinde tek olan açılır panoramik cam tavan, yolculara aydınlık bir ortamda seyahat etme ve gökyüzünü izleyebilme imkanı sağlıyor. Yeni C3 Aircross, sürücü yorgunluk uyarı ikazı, yokuş kalkış desteği ve Citroën Navigasyon gibi sürücü destek sistemleri ile donatıldı.

Yeni C3 Aircross, benzinli PureTech ya da dizel BlueHDi motor seçenekleri blunuyor. Yerden yüksek tasarım, segmentinin en yüksek sürüş pozisyonu, büyük jantlar, ön ve arka tamponlardaki koruyucu panelleriyle gerçek bir SUV tasarımına sahip.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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