Citroen C-Aircross Cenevre’de Sahne Alacak

CARMEDYA.COM – Citroen’in son crossover’ı C-Aircross 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sahne alacak. Şu an konsept tasarımda olan model fazlasıyla ilgi çekici. Model 4.15 m uzunluğa, 1.74m genişliğe, 1.63m yüksekliğe sahip.

Model C4 Cactus ile benzer tasarıma sahip. Citroen’in son teknolojisi olan Airbump’lar da modelde yer alıyor. Konsept tasarımda yan aynalar bulunmuyor. Ayna yerine konumlandırılmış kameralar size destek oluyor.

İçeride 12 inç merkezi dokunmatik ekran yer alıyor. Ses tanıma sistemi, 3D bağlantı, conectCam ve navigasyon sistemi modelin öne çıkan özelliklerinden. C-Aircross dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelmiyor. Bunun yerine çekiş modları otomobilde sunulacak. Bunlar “Standart”, “Kum”, “Off-Road”, “Kar” ve “ESP Off”.