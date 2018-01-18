CARMEDYA.COM – Citroen, günümüz pazarında başarılı olabilmek için ana araç segmentlerinin çoğunda hakim olması gerektiğinin farkında.

Citroen 2020’ye kadar C5 modelini C6 ile değiştirecek

Marka bu doğrultuda uzun yıllar başarılı satış rakamlarına eriştiği C5 modelini değiştiriyor. Çin pazarında büyük başarı gösteren C6, C5 modelin yerini alacak. Bu değişim 2020 yılını bulacak. Citroen CEO’su Linda Jackson, “Yeni bir C5 üretilmeyecek. Ancak, yeni bir geniş model C5’in yerini alacak.” dedi.

Fransız markanın patronu, yeni sedanın 4.85 metre uzunluğuna ulşacağını belirtti. Ayrıca CXperience Concept’de görülen tasarım ayrıntılarının yeni modelde olacağının da altını çizdi. Konsept otomobillerin nabız ölçme konusunda başarılı olduğunu savunan marka yetkilileri, bu doğrultuda modellerini geliştireceklerini bildirdi. İçeride ise markanın teknolojik karakterine uygun bir mantık ile geliştirilecek. Deri ve ahşap kombinasyonlar modelde kullanılacak.