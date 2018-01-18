Buradasınız
Home > Haberler > Citroen > Citroen 2020’ye kadar C5 modelini C6 ile değiştirecek

Citroen 2020’ye kadar C5 modelini C6 ile değiştirecek

Yazan Kübra Yeşilkaya -
citroen

CARMEDYA.COM – Citroen, günümüz pazarında başarılı olabilmek için ana araç segmentlerinin çoğunda hakim olması gerektiğinin farkında.

Citroen 2020’ye kadar C5 modelini C6 ile değiştirecek

citroen

Marka bu doğrultuda uzun yıllar başarılı satış rakamlarına eriştiği C5 modelini değiştiriyor. Çin pazarında büyük başarı gösteren C6, C5 modelin yerini alacak. Bu değişim 2020 yılını bulacak. Citroen CEO’su Linda Jackson, “Yeni bir C5 üretilmeyecek. Ancak, yeni bir geniş model C5’in yerini alacak.” dedi.

Fransız markanın patronu, yeni sedanın 4.85 metre uzunluğuna ulşacağını belirtti. Ayrıca CXperience Concept’de görülen tasarım ayrıntılarının yeni modelde olacağının da altını çizdi. Konsept otomobillerin nabız ölçme konusunda başarılı olduğunu savunan marka yetkilileri, bu doğrultuda modellerini geliştireceklerini bildirdi. İçeride ise markanın teknolojik karakterine uygun bir mantık ile geliştirilecek. Deri ve ahşap kombinasyonlar modelde kullanılacak.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

Benzer yazılar

Ford’un Koltuğuna Nissan Oturdu

İlk Yarının Satış Rekortmeni B-MAX

Yukarı