CARMEDYA.COM – GM’in Global Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı son zamanlarda V8 motorlu ürünlerden daha çok uygun fiyatlı araçlar üzerinde çalıştığını belirtti.

Chevrolet Camaro’nun ucuz versiyonları gelebilir

Böylelikle marka daha düşük hacimli ve dört silindirli motorların geleceği sinyalini verdi. Bu doğrultuda Camaro modelinin versiyonları da artacak. Artan bu versiyonlar ve düşük hacimli motor, otomobilin fiyatlarını da iyi yönde etkileyebilir. Turboşarjlı ve 2.0 litrelik dört silindirli olması beklenen motorun gücü hakkında henüz bilgi yer almıyor. Ancak motorun 275 HP güç ve 400 Nm tork değerinden daha düşük bir seviyede veriler sunması bekleniyor. Değişikliklerin ne zaman olacağı şu an için net değil.