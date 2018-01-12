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Castrol ürünlerini kazasız ulaştırılıyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Castrol - ADANIR LOJISTIK

CARMEDYA.COM – Castrol emniyet ve yol güvenliği ilkeleri ve Adanır Lojistik tecrübesi, 10 yılda 107 milyon litre Castrol dökme ürününün müşterilere kazasız ulaşmasını sağladı.

 

Castrol’ün kurumsallık, kalite ve emniyet ilkelerini benimseyen ve verdiği hizmeti de bu çerçevede sunan Adanır Lojistik, 2007-2017 tarihleri arasında, tam 7 milyon km yol kat etti, 107 milyon litre dökme ürünü Castrol müşterilerine ulaştırdı ve bu süreçte hiçbir trafik kazası yaşamadı.

Castrol - ADANIR LOJISTIK

Eğitim organizasyonlarına ağırlık verdi

1990’lı yıllardan bu yana Castrol ve BP ile olan işbirliği kapsamında, taşımacılık sektörüne yeni bir bakış açısı kattı. Ayrıca emniyet kültüründe dönüşüm başlattı. Bu süreçte, Castrol’ün Emniyet ve Tedarikçi Çalışma ilkeleri ışığında Adanır Lojistik, kendi bünyesinde değişimler gerçekleştirdi. Personel seçim kriterleri beliryip, eğitim organizasyonlarına ağırlık veriyor. Araç kontrollerinde ve sürücü eğitimlerinde (Defansif Sürüş Eğitimi, Yorgunlukla Mücadele Eğitimi) profesyonel eğitim veren firmalar ile çalışıldı. Ayrıca tüm araçlara araç takip cihazları monte edildi, araç kontrolleri ve araç bakımları periyodik hale geldi. Her yıl personel sağlık taramaları yapıldı ve kalite yönetim sistemi (ISO) çalışmalarına hız verildi.

 

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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