CARMEDYA.COM – Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa Ralli Şampiyonluğu ile taçlandırdığı 2017 yılının sezon kapanışını büyük bir parti ile yaptı.

Castrol Ford Team Türkiye başarılarını kutladı

2017 sezonunda Türkiye’ye rallide takımlardaki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırarak adını tarihe yazdıran Castrol Ford Team Türkiye, 6 Aralık Çarşamba günü Beykoz Kundura Fabrikası’nda organize edilen gecede şampiyonluğu kutladı. Kutlamaya, Ford Otosan ve Castrol yönetiminin yanı sıra ve takımın destekçileri olan sponsorların yanı sıra Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı başta olmak üzere Türk otomobil sporları camiasının önde gelen isimleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Avrupa Ralli Şampiyonluğu’nu kazanan ekipler ve Türkiye Ralli Şampiyonası ile birlikte Ford Fiesta ralli araçları ile bir sezon geçiren Fiesta Rally Cup ekipleri şampiyonluk gecesinde ödüllerine kavuştular.

FIA ERC – Avrupa Ralli Şampiyonası’nda Portekiz’in Azor adalarından Güney Kıbrıs’a varan geniş bir coğrafyada ve oldukça zorlayıcı iklim koşullarında toplamda 7 farklı ülkede 7 yarışta 153 puan toplayarak kazandığı Avrupa Ralli Şampiyonluğu ile birlikte başarıya imza atmış oldu.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları söyledi: “Türkiye ve yurtdışında sayısız başarılarla dolu 20 yılı geriden bırakan Castrol Ford Team Türkiye’nin son olarak 2017 yılında ‘Avrupa Takımlar Şampiyonu’ olmasını büyük bir sevinçle karşıladık. Bugüne kadar Türkiye’de motor sporları tarihinde elde edilmiş en büyük başarının mimarı oldukları ve motor sporlarına yeni bir ivme kazandırdıkları için kendilerini tebrik ediyorum. Diğer yandan Castrol Ford Team Türkiye’nin en önemli destekçilerinden biri olarak, yaptığımız yatırımların ve bu yolda harcanan emeklerin güzel sonuçlar vererek, ülkemiz motor sporlarına katkıda bulunması son derece anlamlı. Ford Otosan olarak Türk sporcuların uluslararası alanda rekabet güçlerini geliştirmelerine vesile olmak ise bizim için gurur verici. Castrol Ford Team Türkiye ekibi aynı zamanda çok önemli bir iş ortağımız, birlikte yakaladığımız bu sinerji ile çok daha büyük başarılar elde edeceklerine yürekten inanıyorum. ”

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk ise, “Castrol Ford Team Türkiye, 2016 yılında başladığı Avrupa Ralli Şampiyonası’na 2017 sezonunda takımlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olma hedefiyle başlamıştı. Çok farklı ülkeleri kapsayan ve oldukça zorlu parkurların yer aldığı bu şampiyonayı Alman ve Çek rakiplerinin önünde bitirerek şampiyon olma başarısını gösterdi. Avrupa kıtasının bu en büyük ve önemli ralli organizasyonunda elde edilen başarı ülkemiz spor tarihi açısından çok önemli bir kilometre taşı. Rallide ülkemize ilk kez Avrupa şampiyonluğunu getiren Serdar Bostancı direktörlüğündeki Castrol Ford Team Türkiye pilotlarını ve tüm ekibi bu büyük başarı için tekrar tebrik ediyorum.” dedi ve ekledi: “Motor sporları Ford Otosan’ın 1998 yılından bu yana kurumsal gündeminde önemli yeri olan ve aynı zamanda stratejik iletişim araçlarından da biri konumunda. Özellikle, WRC’nin Türkiye’ye gelişi ile birlikte kurumsal gündemimizi destekleyecek yeni bir vizyonla bu alanda uzun vadede desteğimizi sürdürmek istiyoruz.” dedi.