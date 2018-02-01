Carmedya Şubat Sayısı Yayında!

CARMEDYA.COM – CARMEDYA’nın 170 sayfalık yeni sayısı yayına girdi. 42.9 mb boyuta sahip ücretsiz dergiyi aşağıdaki linklerden veya www.carmedya.com adresli sitedeki dergi kapağı görsellerine tıklayarak indirebilirsiniz.

Carmedya’nın yeni sayısında Mercedes-Benz’in ilk pick-up modeli X-Class ile Şile’de gerçekleşen ilk sürüş izlenimini bulabilir, Detroit Otomobil Fuarı’nda öne çıkan marka ve modeller hakkındaki bilgileri okuyabilirsiniz.

Tam 9 Sürüş İzlenimi

Dergide Land Rover Discover Sd4 HSE, Ford EDGE 2.0 TDCi Powershift, Volvo XC90 D5 AWD, Subaru XV 1.6 DOHC Xtreme, Peugeot 308 1.6 BlueHDi EAT6 GT Line, Citroen C3 Aircross 1.2 PureTech EAT6, Mazda MX-5 1.5 Skyactiv-G, Nissan Qashqai 1.2 Dig-T CV ve Honda Civic HB 1.5 Turbo CVT modellerini kapsayan tam 9 farklı sürüş izlenimine yer veriliyor.

Ocak ayının öne çıkan haberleri ve otomotiv dünyasındaki son gelişmeleri bulabileceğiniz dergide ayrıca VW Polo ve Ford Fiesta modellerinin 1.0 litrelik versiyonlarının karşılaştırmasını da okuyabilirsiniz.

Dergiyi web sitesi dışında AppStore ve PlayStore’da kendi uygulamasıyla indirebileceğiniz gibi, Turkcell Dergilik, Issuu ve Joomag platformlarında da online okuyabilirsiniz.

Keyifle okumanız dileğiyle…

Carmedya Şubat 2018 sayısını indirmek için tıklayın

Carmedya Şubat 2018 sayısını sayfada açmak için tıklayın

Carmedya – Issuu

Carmedya – Joomag