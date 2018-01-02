CARMEDYA.COM – CARMEDYA’nın 144 sayfalık yeni sayısı yayına girdi. 39.4 mb boyuta sahip ücretsiz dergiyi aşağıdaki linklerden veya www.carmedya.com adresli sitedeki dergi kapağı görsellerine tıklayarak indirebilirsiniz.

Carmedya’nın yeni sayısında global çapta motorsporları için lastik üreten Pirelli’nin İzmit’teki tesislerinden izlenimleri bulabilir, Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul ile, marka dışında dünya ve Türkiye otomotiv pazarı üzerine gerçekleşen keyifli sohbeti okuyabilirsiniz.

Tam 11 Sürüş İzlenimi

Dergide Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC L Vision, MINI Cooper Countryman ALL4, Peugeot 5008 1.6 BlueHDi EAT6, Peugeot Expert Traveller 2.0 BlueHdi , VW Golf 1.4 TSI DSG, SEAT Leon 1.4 EcoTSi DSG, Ford Focus RS, Honda Civic Sedan RS, Opel Insignia Grand Sport 1.6 CDTi, Fiat 500C Anniversario ve KIA Niro modellerini kapsayan tam 11 farklı sürüş izlenimine yer veriliyor.

Aralık ayının öne çıkan haberleri ve otomotiv dünyasındaki son gelişmeleri bulabileceğiniz dergide ayrıca markaların 2018 Türkiye lansman takvimi de unutulmuyor.

Dergiyi web sitesi dışında AppStore ve PlayStore’da kendi uygulamasıyla indirebileceğiniz gibi, Issuu ve Joomag platformlarında da online okuyabilirsiniz.

Keyifle okumanız dileğiyle…

http://www.carmedya.com

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