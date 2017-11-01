Carmedya Kasım Sayısı Yayında

CARMEDYA.COM – CARMEDYA’nın 136 sayfalık yeni sayısı yayına girdi. 21.8 mb boyuta sahip ücretsiz dergiyi aşağıdaki linklerden veya www.carmedya.com adresli sitedeki dergi kapağı görsellerine tıklayarak indirebilirsiniz.

Carmedya’nın yeni sayısında B segmntinde 60 bin TL altında fiyat etiketine sahip araçların derlendiği özel dosyadan, ekim ayının öne çıkan haberleri ve otomotiv dünyasındaki son gelişmeleri bulabilirsiniz. Honda Civic Type-R ile pist deneyimi, yenilenen VW Polo ve makyajlanan Nissan Qashqai hakkındaki yorum ve izlenimleri okuyabileceğiniz zengin içerikli dergide, Peugeot Türkiye’nin Pazarlama ve Basın/Halkla İlişkiler Direktörü Mehmet Akın ile markanın gelecek vizyonu ile ilgili merak edilenlerin konuşulduğu röportaja da yer veriliyor.

Yenilenen Audi A7 Sportback’in yanı sıra Audi Atom konseptinin ilk görüntülerinin paylaşıldığı dergide, Tokyo Otomobil Fuarı’nda öne çıkan konseptlere ve Brabus tarafından modifiye edilen çok özel bir Mercedes-Benz GLC’ye kadar geniş bir içerik bulunuyor. Sürüş izlenimi köşesinin konukları BMW 530i Sedan, VW Arteon 2.0 TDi DSG ve Peugeot 3008 1.2 PureTech EAT6… Bu sayıyla birlikte radyo dünyasından transfer edilen Şebnem Doğan’ın kadın gözüyle otomobilleri yorumladığı “Şebo’nun Dikiz Aynası” isimli köşe dergide yer almaya başladı. Köşenin ilk konuğu ise Nissan X-Trail 1.6 dCi CVT…

Uzun süre sonra dergide yeniden yayınlanmaya başlayan motorsporları köşesinde ise F1, WRC, MotoGP’de en yeni haberler yer alırken, Marmaris Rallisi, Dakar Rallisi ve Baja Troia Turkey Offroad yarışı ile ilgili haberleri bulabilirsiniz.

Keyifle okumanız dileğiyle…

http://www.carmedya.com

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