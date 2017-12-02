CARMEDYA.COM – CARMEDYA’nın 146 sayfalık yeni sayısı yayına girdi. 32.7 mb boyuta sahip ücretsiz dergiyi aşağıdaki linklerden veya www.carmedya.com adresli sitedeki dergi kapağı görsellerine tıklayarak indirebilirsiniz.

Carmedya’nın yeni sayısında Güvenli Sürüş Eğitmeni ve test editörü Yener Gülünay imzasıyla “Kış Lastikleri” dosyası yer alırken, çocuk koltukları ile ilgili yapılan hatalar işleniyor.

İki Karşılaştırma 5 Sürüş İzlenimi

Dergide Mercedes-Benz E 180 ile BMW 520i, Nissan Qashqai ile Ford Kuga karşılaştırmalarının yanında beş farklı aracın sürüş izlenimine de yer veriliyor. Bu ay Carmedya’nın konukları Ford Mustang 2.3 EcoBoost, SEAT Ateca 1.4 TSI, Peugeot 5008 1.6 BlueHdi EAT6, Infiniti Q30 1.6 DCT ve Şebnem Doğan imzasıyla yayınlana Şebo’nun Dikiz Aynası köşesinde ise SEAT Ibiza 1.0 TSI…

Kasım ayının öne çıkan haberleri ve otomotiv dünyasındaki son gelişmeleri bulabileceğiniz dergide ayrıca yenilenen Mercedes-Benz CLS, BMW i8 Roadster, Audi E-Tron Sportback, Mercedes-Benz X-Class, VW Caddy Alltrack ve Yeni Peugeot 308’in Türkiye satış fiyatını bulabilirsiniz.

Motorsporları köşesinde ise F1, WRC, MotoGP’de sezonun son yarışlarına yer veriliyor.

Dergiyi web sitesi dışında AppStore ve PlayStore’da kendi uygulamasıyla indirebileceğiniz gibi, Issuu ve Joomag platformlarında da online okuyabilirsiniz.

Keyifle okumanız dileğiyle…

http://www.carmedya.com

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