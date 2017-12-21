CARMEDYA.COM – SerpaS projesi ilk olarak Aznom of Monza tarafından devreye alındı. Model tasarım olarak dikkat çekiyor.

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Adı SerpaS,olan model 2,6 litrelik V8 motor ile geliyor. 10,300 dev / dak’da 358 HP güç ve 276 Nm tork değeri sağlıyor. Sadece 900 kg ağırlığında olan model performans konusunda fazlasıyla başarılı olacak. Başlangıçta SerpaS, geleneksel bir tahrik sistemi ile satışa sunulacak. Ancak 2020 yılına kadar müşteriler tam elektrikli versiyonuyla da otomobili sipariş edecek.

Aznom tarafından tasarlanan ve hazırlanan model, iç mekanda eski İtalyan otomobillerinin modern bir havasını taşıyor. İçeride karbon ve deri detaylarda gözlerden kaçmıyor. Serpa’nın gövdesi el yapımı alüminyumdan oluşturulmuş. Ön splitter, arka difizör ve motor kapağı karbon elyaftan yapılmış.