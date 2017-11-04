Cam Filmine ‘Ağır Kusur’ Düzenlemesi

Kusurlar tablosunda yapılan güncellemeye göre daha önce ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendirilen filmli camlar ve sonradan boyanmış camlar ‘Ağır Kusur’ olarak değerlendirilecek ve bu araçlar muayeneden geçemeyecek.

TÜVTÜRK, cam filmi ve sonradan boyanmış camlar ile ilgili düzenleme hakkında araç sahiplerini uyarıyor.

Bu araçlar, araç muayenesinden geçemeyecek. Cam filmi ve sonradan boyanmış camı bulunan araç sahiplerinin, araçlarını orjinal haline getirerek muayeneye gelmeleri gerekmektedir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan kusurlar tablosu ile ilgili değişiklik 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.