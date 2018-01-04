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Byton yeni bir Crossover üstünde çalışıyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
BYTON

CARMEDYA.COM – Byton yeni bir model üzerinde çalıştığını doğruladı. Bu doğrulamayı birde yayınladığı teaser fotoğraflarla destekledi.

Byton yeni bir Crossover üstünde çalışıyor

BYTON

7 Ocak’ta Tüketici elektroniği Fuarı’nda (CES) ilk kez ortaya çıkacak olan model, paylaşımlı araç mantığında olacak. Özer sürüşe de sahip olacak olan model, teknoloji konusunda fazlasıyla iddialı. Teaser görüntüleri model hakkında çok fazla bilgi vermiyor. Ancak önden bakıldığında LED aydınlatmalar otomobili egzotik kılıyor. İçeride kokpit boyunca uzanan ekran dikkat çekiyor. Bu ekran üzerinde otomobilinizle ilgili birçok bilgiyi almanız sağlanacak. Ayrıca direksiyon ortasında da dokunmatik özellikli bir ekrana yer verilmiş.

Byton markasının bu yeni crossover’ı ses tanıma teknolojisine sahip. Ayrıca biyometrik tanımlamada modelde sunulmuş. Ayrıca içerideki ekranı el hareketlerinizle kontrol etmeniz mümkün. Otomobil elektrikli bir motor ile desteklenecek. Model bu sayede hem çevreci hem de ekonomik olacak. Otomobilin teknik verileri bilinmese de, yaklaşık olarak 500 km menzile sahip olabilir.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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