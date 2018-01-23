CARMEDYA.COM – Bugatti, Chiron ile performansını zirvelere taşıdı. Peki bu performans konusunda başarılı olan modeli hangi kaliperler dizginliyor? Bunu yapabilecek bir sistem var mı?

Bugatti dünyanın en büyük titanyum kaliperlerini üretti

Bu otomobile takılan frenler ön tarafta sekiz piston ve arka kısımda altı olmak üzere piston sayısına sahip. Bunun yanında mukavemetli bir alüminyum alaşımından üretilen bu sistem, sektördeki en büyük frenlerdir. Fakat Alsas otomobil üreticisi “yeterince iyi” olmakla yetinmemiş. Bir diğer gelişmede, titanyumdan 3D baskılı fren kaliperlerini yeniden tasarlanması. Halen üretim için değerlendirilmekle birlikte, dünyadaki en büyük fonksiyonel 3D baskılı titanyum bileşeni olarak karşımıza çıkıyor.

Avantajlar açık: Chiron’da yerleşik olan alüminyum kaliperler 4.8 kg ağırlığa sahip. Bu 3D baskılı titanyum versiyonu sadece 2.9 kg ağırlığındadır. Ne kadar büyük oldukları göz önüne alındığında oldukça etkileyici bir değer. Bugatti’nin Teknik Geliştirme Departmanı’ndaki Yeni Teknolojilerden Sorumlu Müdür Frank Götzke sistem hakkında şunları söyledi. “Araç gelişimi hiç bitmeyen bir süreçtir. Sürekli gelişme çabalarımızla, mevcut modelimizi daha da iyi hale getirmek için yeni materyallerin ve proseslerin nasıl kullanılabileceğini ve gelecekteki marka araçlarımızın nasıl tasarlanabileceğini hep düşünüyoruz” dedi.

Titanyum bileşenlerini geliştirmek için Bugatti ve Laser Zentrum Nord ile çalışma yalnızca üç ay sürdü. Her parçanın dünyadaki türünün en büyük makinesini kullanarak baskı yapması 45 saat sürüyor. Dört lazer de her bir parçada 2,213 katman ayarlıyor. Automaker önümüzdeki aylarda 3D baskılı titanyum kaliperlerini test etmeye başlamaya hazırlanıyor. Onları mevcut Chiron’da ya da potansiyel olarak yükseltilmiş bir versiyonda test etmeye itiyor. Frenler yalnızca değerlendirilen bileşenler değil. Aynı zamanda mevcut alüminyum versiyonun yarı ağırlığında benzer şekilde basılan bir ön cam sileceği üzerinde de çalışılıyor.