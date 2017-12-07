CARMEDYA.COM – Bridgestone ve Lassa markalarının Türkiye distribütörü Brisa, araç sahiplerine 360 derece servis sunan araç bakım merkezi Otopratik’i yaygınlaştırma kararı aldı.

Brisa Otopratik ağını genişletiyor

Türkiye otomotiv satış̧ sonrası pazarında lastik, jant, akü, yağ ve diğer yedek parça hizmetlerini sağlayan birbirinden ayrı işletmeler, tüketicilere ihtiyaç̧ duydukları hizmetleri sunuyor.

Brisa tarafındna yapılan açıklamaya göre; 2017 yılı itibariyle hizmet noktasının önce 60’a, 2020 yılına kadar ise 200’e çıkarılması hedefleniyor.

İş ortakları ile birlikte yüzde 100 müşteri memnuniyeti hedefi ile çalıştıklarına değinen Brisa Girişimcilik Direktörü Oğuzhan Avdan; konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Araç sahiplerine, araç bakımında en iyi deneyimi sunabilmek amacıyla Otopratik’ler de lastik bakımından yağ değişimine, filtrelerin değiştirilmesinden akü bakımı, kontrolüne ve değiştirilmesine kadar araçların periyodik olarak ömrünü tamamlayıp değişmesi gereken birçok ürün ve bunlara ait hizmet aynı çatı altında veriliyor. Hızlı oto bakım hizmetleri her marka ve model binek ve hafif ticari araç için garantili olarak ortalama 2 saat içinde tamamlanıyor. Aynı zamanda araç sahipleri, araçları işlemdeyken bekleme alanında tabletler üzerinden internete girebilecek. İpsos tarafından gerçekleştirilen bağımsız pazar araştırmasına göre; mağazalarımızdan hizmet alan 10 kişiden 9’u Otopratik’i yakın çevresine tavsiye ediyor” şeklinde konuştu.

Hizmetlerin arasında; lastik, jant, akü, ön düzen bakımı, yağ değişimi, filtre değişimi, klima gazı dolumu, fren balata & disk değişimi, amortisör değişimi ve periyodik bakım bulunuyor. Aynı zamanda her araç marka/modeli için özelleştirilmiş çeşitli periyodik bakım paketleri sunuluyor.

Web sitesi Otopratik.com.tr üzerinden araç kullanıcıları online olarak diledikleri hizmetler için teklif ve randevu alabiliyor. Sitede aynı zamanda sürücülerin emniyetli ve konforlu bir sürüş için dikkat etmesi gereken faydalı bilgiler ve sunulan hizmetler de yer alıyor.

Hızlı oto bakım hizmetleri her marka ve model binek ve hafif ticari araç için garantili olarak ortalama 2 saat içinde tamamlanıyor. Aynı zamanda araç sahipleri, araçları işlemdeyken bekleme alanında tabletler üzerinden internete girebiliyor, tabletler üzerinden internet erişimi de sunulan konforlu bekleme salonlarında keyifli vakit geçirebiliyor.

Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya başta olmak üzere Avrupa otomotiv satış sonrasıpazarında özel servisler ve franchise servis ağları, hızlı bir büyüme performansı sergiliyor. Türkiye’de de araç parkının hızla büyümesinin de etkisiyle otomotiv satış sonrası pazarı, yüksek bir potansiyele sahip ve hızlı bir gelişim içerisinde. Bu doğrultuda 4.5 milyar dolara ulaşan pazar büyüklüğünün gelecek 5 yılda, dolar bazında yıllık ortalama yüzde 5 büyümesi bekleniyor.