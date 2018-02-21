CARMEDYA.COM – Brisa, Dayton’ı Türkiye’de üretmeye başladı. Şirket bu atılımla birlikte yerli üretim gücünü artırmayı, ekonomik ve kaliteli lastik talebi artan yerel pazardaki liderliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

Brisa Dayton ile yerli üretime başladı

AR-GE ve teknoloji yatırımlarıyla %94 olan yerli üretimini artırmaya odaklandı. Yeni bir atılımla Dayton marka lastikleri Türkiye’de İzmit Fabrikası’nda üretmeye başladı.

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel “ Özellikle son yıllarda yenileme pazarında ekonomi segmenti önemli bir büyüme ivmesi yakaladı. Dayton’ın yerli üretimine başlamamızla birlikte bu segmentte pazarın ihtiyaçlarına çok daha hızlı yanıt verebilecek, pazardaki kapsama oranımızı artırarak sektör liderliğimizi pekiştireceğiz. Küresel çapta Bridgestone teknolojisiyle üretilen bu köklü lastik markasını Türkiye’de mühendislik deneyimimiz, Ar-Ge ve teknoloji altyapımızla Brisa çatısı altında üreterek ülkemizin yerli üretim gücüne de katkı sağlayacağız” dedi.

Brisa, 13-18 jant aralığında Dayton marka lastikleri, binek ürün grubunda 20 farklı ebatta ve 2 desende, hafif ticari ürün grubunda ise 30 farklı ebatta ve 2 desende Türkiye’de üretilecek.