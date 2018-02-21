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Brisa Dayton ile yerli üretime başladı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
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CARMEDYA.COM – Brisa, Dayton’ı Türkiye’de üretmeye başladı. Şirket bu atılımla birlikte yerli üretim gücünü artırmayı, ekonomik ve kaliteli lastik talebi artan yerel pazardaki liderliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

Brisa Dayton ile yerli üretime başladı

AR-GE ve teknoloji yatırımlarıyla %94 olan yerli üretimini artırmaya odaklandı. Yeni bir atılımla Dayton marka lastikleri Türkiye’de İzmit Fabrikası’nda üretmeye başladı.

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel “ Özellikle son yıllarda yenileme pazarında ekonomi segmenti önemli bir büyüme ivmesi yakaladı. Dayton’ın yerli üretimine başlamamızla birlikte bu segmentte pazarın ihtiyaçlarına çok daha hızlı yanıt verebilecek, pazardaki kapsama oranımızı artırarak sektör liderliğimizi pekiştireceğiz. Küresel çapta Bridgestone teknolojisiyle üretilen bu köklü lastik markasını Türkiye’de mühendislik deneyimimiz, Ar-Ge ve teknoloji altyapımızla Brisa çatısı altında üreterek ülkemizin yerli üretim gücüne de katkı sağlayacağız” dedi.

Brisa, 13-18 jant aralığında Dayton marka lastikleri, binek ürün grubunda 20 farklı ebatta ve 2 desende, hafif ticari ürün grubunda ise 30 farklı ebatta ve 2 desende Türkiye’de üretilecek.

 

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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