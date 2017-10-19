CARMEDYA.COM – Brabus, Mercedes GLC ‘ye el attı. Brabus tarafından ayarlanmış tüm modellerin ilgi çekici olduğunu biliyoruz. Bu kez masada Mercedes GLC yer alıyor.

Brabus, Mercedes GLC ‘ye el attı

Brabus ilk olarak Şubat ayında yeni alaşımlar detayları, ızgara, alüminyum pedal pedleri ve ısmarlama paspaslar gibi mevcut özeliklerle ortaya çıkmıştır. Mercedes’in AMG paketi ile donatılmış bir GLC Coupe’ye sahip olursanız, Brabus sizin otomobilinizi daha çekici yapabilir. Arka bagaj spoyleri, özel rozetler, yeni jantlar bunlardan bazıları. Modelde ekstradan güç artışına girilmiş. B25.2 performans kitiyle gelen model 240 HP güç ve 400 Nm tork değerine ulaşmış. Modelin 0-100 hızlanması 7 saniye olarak belirlenmiş. Modelin maksimum hızı ise 227 km/s.