BMW’den M2 Competition sürprizi!

CARMEDYA.COM – BMW’nin popüler M2 modelinin birkaç farklı versiyonu üzerinde çalıştığını duymuşsunuzdur. Bununla birlikte, bu modellerden biri olan M2 Competition’ın (M2 CS artık Competition adı altında satılacak) serinin giriş seviyesi modelinin yerini alacağı haberleri basına sızdı.

BMW, M2’nin üretimini Haziran 2018’de bitireceğini ve sıranın M2 Competition’da olduğunu bildirmişti. BMW’nin en ulaşılabilir M modelinin sonunu yazmanın ötesinde bu karar, 2 Serisi’nin artık N55 kodlu altı silindirli 3.0 litrelik turbo motorla satın alınamayacağı anlamına geliyor. Daha fazla performans elde etmek adına BMW, M3 ve M4’te bulunan S55 kodlu motorunu M2 Competition’a uygulayacak. Önemli bir nokta olarak bu ünite, 400 beygir güç ve 500 Nm tork ile bir miktar daha güçsüz ancak M2’nin kompakt boyutları sayesinde hızlanma, M4’ün değerlerine yakın olabilir.

M2 Competition, bu yeni M2 ailesinin tek üyesi değil. 2019 yılı içerisinde çok daha vahşi, pist odaklı bir M2 GTS’in piyasaya sunulması bekleniyor. 450 beygir güç üreten S55 kodlu üniteye sahip modelin 999 adetle sınırlandırılması muhtemel.