CARMEDYA.COM – Havaların soğumasıyla birlikte araçlarınızda da kış lastiklerine geçme zamanı geldi. Kış mevsiminin zorlu şartlarına karşı aracını hazırlamak gerekiyor.

BMW’den araç sahiplerine kış lastikleri kampanyası

Kış mevsiminin kapıya dayandığı bugünlerde araçları da zorlu hava ve yol şartlarına karşı korumak gerekiyor. Soğuk, yağışlı veya karlı havalarda güvenli bir sürüş için kış lastikleri kullanılması önem taşıyor. Aynı zamanda, kış mevsiminde yaz lastiği kullanımı, yüzde 40 oranında daha çabuk yıpranmaya neden olduğundan kullanım ömrünü azaltıyor.

Kış mevsimine özel hazırlanan kampanya, BMW araç sahiplerine ayrıcalık sunuyor. Kampanya kapsamında, kış jant-lastik setlerinde yüzde 40’a varan indirim sağlanıyor. Lastik değişim işlemlerinin de ücretsiz olarak karşılandığı kampanya, 28 Şubat 2017 tarihinde sona eriyor.