BMW, X5 Tabanlı Bir Pick-Up mı Üretecek?

CARMEDYA.COM – Bavyera’lı üretici ticari segmentine iyiden iyiye ısındı. Marka bu kez Pick-Up sınıfında bir model üretmeyi planlıyor. X5 alt yapılı olacağı düşünülen bu model için bazı fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. Marka bu sınıftaki bir çok modelin ortaklaşa geliştirildiğini biliyor.

Bu durum BMW’yi bir ortak arayışına iter mi? Şimdilik merak konusu. Ön yüzünde modelin ailedeki otomobillere fazlasıyla benzeyeceği düşünülüyor. Çıkan fotoğraflarda da bu çok net bir şekilde görünüyor. Gerçekleşmesi muhtemel midir? Şu an için kesinleşen bir durum söz konusu değil. Eğer ki marka modeli üretme çabasına girerse bu durum 2020 yılını bulabilir.