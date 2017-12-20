CARMEDYA.COM – BMW, yeni nesil solid-state pil teknolojisi geliştirmek için ABD pil şirketi Solid Power ile ortaklık kurdu. Haber gündeme bomba gibi düştü.

Reuters , iki şirketin kat hal pil teknolojisini yüksek performanslı elektrikli araçlarda kullanıma uygun olduğu noktaya getirmeye çalıştıklarını bildirdiler. Birçok uzman, katı hal pillerin önümüzdeki on yılın sonunda lityum-iyon pil hücrelerinin yerini alabileceğine inanıyor. Katı hal pillerin sunduğu avantajlar, daha düşük maliyet, daha geniş menzil ve önemli ölçüde daha hızlı şarj süreleri olarak sıralanıyor. Adından da anlaşılacağı üzere, katı hal piller , mevcut lityum-iyon pillerde olduğu gibi, sıvı veya jel formunda bir elektrolitten ziyade sağlam ve iletken bir malzemeye sahiptir.

BMW 2026 yılında üretim yaptığı araçlarında bunları kullanarak avantaj sağlayacak. Toyota ve Porsche dahil birçok otomobil üreticisi de katı hal piller üzerinde araştırma yapıyor.