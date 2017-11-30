CARMEDYA.COM – Diğer otomobil şirketleriyle anlaşarak, markayı canlandırmayı aynı zamanda maliyeti düşürmeyi planlıyor.

BMW markasında elektrikli Mini hareketi

BMW yönetim kurulu üyesi ve Mini’nin patronu Peter Schwarzenbauer Mini’nin , tamamen elektrikli bir marka haline gelebildiğini söyledi. Ayrıca sadece Çin’de değil, küçük otomobilleri nasıl etkileyeceği konusunda birçok otomobil üreticisiyle konuşuyor.

BMW markasından elektrikli MINI hareketi. BMW, Toyota ile yakıt hücresi araçları geliştirmek için ortaklık yapıyor. Rakibi Daimler, birçok küçük otomobil talebi SUV ve kamyonun lehine düştüğü için, ABD’deki elektrikli tek markete Smart minicar markasını dönüştürmeyi planlıyor. Schwarzenbauer, “gerçekten sadece ABD’de Mini ile karşılaşıyoruz. Mini’nin ABD’de, daha büyük SUV’ler eklemek yerine Mini markasını elektrikli kentsel hareketlilik şirketi yönünde ilerliyoruz”dedi.

iNext modeli

Bazı araç montaj fabrikası haritasına göre, BMW şimdilik İngiltere’deki ana fabrikasında ve Hollanda’daki sözleşmeli üreticide VDL’de yalnızca Mini araçlar üretiyor. BMW markasından elektrikli MINI hareketi. Firma kendi kendine sürüş yapabilen iNext modeli otomobilini 2021 yılında piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. 100.000 doların altında bir fiyatla satış yapabilmeyi planlıyor.