CARMEDYA.COM – BMW, i8 plug-in hibrid spor otomobilinin softtop kabriole versiyonu ile elektrikli araçlardan oluşan I serisini ileri bir seviyeye taşıyor.

Elektrikle çalışan sürüş aralığını ve beygir gücünü artıran güncellenmiş plug-in hibrid teknolojisiyle sunuyor.

BMW, i8 serisinin gücünü arttırıyor

Akü hücre kapasitesi 20Ah’den 34 amber saat kadar artırıldı.Avrupa test devresinde elektrikli i8 roadster’ın 53 km ve i8 coupe 55 km sürüş sergiledi. Her iki otomobilin de elektrik aralığı, ABD testleri kapsamında yaklaşık 29 km.

Üç silindirli benzinli motorun 231 beygir gücü değişmeden çıktığında elektrik motorunun maksimum gücü 12 bg ile 143 bg arasında yükseldi. Roadster, km başına 46 gram CO2 emisyonu ve 42 g / km coupe kombine etti.I8 roadster kumaş tavan 15 saniyede 50 km / s (32 mil / saat) hızla açılıp kapanabilir.

Yolcu emniyeti

BMW, i8 serisinin gücünü arttırıyor. Yerden tasarruf sağlayan ve dikey konumda bir tavan ve koltukların arkasında yaklaşık 100 litrelik ek depolama alanı bulunuyor. 1,595 kg’da i8 roadster, coupe versiyonundan yalnızca 60 kg daha ağır. BMW, açık arabalarda aşırı derecede düşük bir cezaya çarptırılmakta olup olayda B direğinin kaybını telafi etmek için ek yapısal takviye gereklidir yan etki

Çerçevesiz gullwing kapılarında alüminyumdan yapılmış bir dış kabuk bunun altında da karbon fiber takviyeli plastik kullanılmış. Ön cam çerçevesi ultra sert ancak hafif bir malzeme kullanılarak üretilmiştir. Böylelikle olası bir devrilme durumunda araç içindeki yolcuların emniyeti sağlamayı amaçlanmıştır.

BMW, i8 serisinin gücünü arttırıyor. I8 roadster ve yeni Coupe ilkbaharda Avrupa’da ve ABD’de satışa sunulması planlanıyor.