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BMW, i8 serisinin gücünü arttırıyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
bmw i8

CARMEDYA.COM –  BMW, i8 plug-in hibrid spor otomobilinin softtop kabriole versiyonu ile elektrikli araçlardan oluşan I serisini ileri bir seviyeye taşıyor.

Elektrikle çalışan sürüş aralığını ve beygir gücünü artıran güncellenmiş plug-in hibrid teknolojisiyle sunuyor.

bmw i8

BMW, i8 serisinin gücünü arttırıyor

Akü hücre kapasitesi 20Ah’den 34 amber saat kadar artırıldı.Avrupa test devresinde elektrikli i8 roadster’ın 53 km ve i8 coupe 55 km sürüş sergiledi. Her iki otomobilin de elektrik aralığı, ABD testleri kapsamında yaklaşık 29 km.

Üç silindirli benzinli motorun 231 beygir gücü değişmeden çıktığında elektrik motorunun maksimum gücü 12 bg ile 143 bg arasında yükseldi. Roadster, km başına 46 gram CO2 emisyonu ve 42 g / km coupe kombine etti.I8 roadster kumaş tavan 15 saniyede 50 km / s (32 mil / saat) hızla açılıp kapanabilir.

bmw i8

Yolcu emniyeti

BMW, i8 serisinin gücünü arttırıyor. Yerden tasarruf sağlayan  ve dikey konumda bir tavan ve koltukların arkasında yaklaşık 100 litrelik ek depolama alanı bulunuyor. 1,595 kg’da i8 roadster, coupe versiyonundan yalnızca 60 kg daha ağır. BMW, açık arabalarda aşırı derecede düşük bir cezaya çarptırılmakta olup olayda B direğinin kaybını telafi etmek için ek yapısal takviye gereklidir yan etki

Çerçevesiz gullwing kapılarında alüminyumdan yapılmış bir dış kabuk bunun altında da karbon fiber takviyeli plastik kullanılmış. Ön cam çerçevesi ultra sert ancak hafif bir malzeme kullanılarak üretilmiştir. Böylelikle olası bir devrilme durumunda araç içindeki yolcuların emniyeti sağlamayı amaçlanmıştır.

BMW, i8 serisinin gücünü arttırıyor. I8 roadster ve yeni Coupe ilkbaharda Avrupa’da ve ABD’de satışa sunulması planlanıyor.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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