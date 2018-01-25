CARMEDYA.COM – CBS haber ajansı KCBS-TV’nin raporuna göre Los Angeles Emniyet Müdürlüğü tarafında 2016’da kiralanan i3 modellerinin pek kullanılmadığı saptandı.

BMW i3’ler fazla kullanılmıyor

Gizli kameralar ve diğer taktikler ile sorunu ortaya çıkaran gazeteciler. Araçların hala daha çok düşük kilometrede olduğunu ortaya çıkardılar. Hatta 1000 kilometre menzili geçmeyen modellerin bile olduğu tespit edildi. Örneğin, 27 Mayıs 2016’dan beri hizmete devam etmesine rağmen sadece 600 km yol yapmış bir örnek modelde filoda yer alıyor. Bu şekilde barınan birden fazla model var.

Görevlendirilen BMW i3 polis arabaları, memurlar için ve topluluk sosyal yardım girişimleri için ulaşım amaçlı kullanılacaklardı. Bununla birlikte, bazı polis memurlarının araçlarını öğle yemeğine çıkmak ve hatta okuldan çocuklarını almak için kullanıldıkları tespit edildi. Konu ile ilgili soruşturma başlayıp başlamama konusunda herhangi bir bilgi basında yer almıyor.