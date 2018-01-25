CARMEDYA.COM – BMW, Avrupa’daki modellerine bir dizi değişiklik getirmeyi amaçlıyor. 2018 ile başlayan bu değişimler arasında, otomobillerin emisyon oranlarını düşüren detaylarda var.

BMW emisyon değerlerini daha da aşağı çekiyor

Her şeyden önce, şirket 1, 2, 3 ve 4 serilerinin tüm dizel sürümlerine Seçmeli Katalitik İndirgeme Sistemi ve AdBlue opsiyonu koyacak. X1’in bazı versiyonları SCR sisteminin yanı sıra, emisyonların azaltılmasına yardımcı olan yeni bir egzoz sistemini de barındıracak. Birkaç benzinli modelin de partikül filtresi ile donatılması nedeniyle çevre dostu değişiklikler yapılacak. Filtre Temmuz’da 220i Coupe’de piyasaya sürülmüş ancak yakında diğer 2 Serisi modellerinin yanı sıra X1, X3, 4 Serisi Coupe ve i8 modellerinin de listesine girecek. Öte yandan, performans odaklı X3 M40i , standart bir M Sport diferansiyele kavuşacak.

Standart bir sekiz ileri otomatik şanzıman ile donatılmış modellerin sayısı daha da artacağı. BMW, Steptronic vites kutusunun 320d xDrive Sedan / Touring, 320d xDrive Gran Turismo, 420i xDrive Coupe, 430i Coupe ve 420d xDrive Gran Coupe’ye yöneldiğini söylüyor. Dahası, 5 Serisi Sedan ve Touring , LED sis lambaları ve Park Mesafe Kontrolü gibi ek standart donanımları da yakında alacak. Diğer değişiklikler, standart 40/20/40 oranında katlanan koltuklar tekerlek cıvata sabitleme sistemine kavuşacak. Son olarak, tüm BMW modelleri standart ConnectedDrive hizmetleri ile gelecek. Bu durum araç sahiplerin otomobilleri hakkında tüm detaylarını bilmelerini sağlayacak. Değişikliklerin çoğu ilkbaharın ardından yürürlüğe girecek. Ancak bazıları Mart ayı başlarında uygulanacak.