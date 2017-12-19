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BMW Çin pazarında birinci olmak istiyor

Yazan Alper Güler -
BMW çin pazarında

CARMEDYA.COM – BMW Çin pazarında birinci isim olmak için tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor. Çin’in en çok satan lüks markası olmak isteyen BMW, Audi  ile yarışma halinde.

BMW çin pazarında

Satışlar arttı

Yılın ilk 11 ayında Çin’de BMW satışları yüzde 15 artışla 542.362 adet seviyesine yükseldi. Bu trend, Kasım ayında satışlarda yüzde 12’lik bir artış olarak seyrine devam etti. Audi  2017 yılına kadar 539.728 araç satarak ülkenin ikinci en çok satan lüks otomobil markası oldu. Bu yılın Audi satışları ise yüzde 2.1 düşerek 528.706 adet seviyesine geriledi. BMW, Alman rakipleri gibi Çin pazarının öneminin farkında. Ek olarak şu anda Great Wall Motor ile ülkede araç üretmek için ortak bir girişim kurmaya doğru ilerliyor. Böylelikle marka satış konusunda birinciliğe doğru emin adımlarla ilerliyor.

Alper Güler

2007 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğna Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

http://www.carmedya.com

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