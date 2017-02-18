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BMW ABD’ye Özel Bir BMW M2 Hazırlıyor

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – BMW ABD için sınırlı sayıda üretilecek olan M2 modeli için hazırlık yapıyor. Sadece 150 adet ile sınırlı olan bu model, 61.695 $’dan satışa sunulacak. M3 ve M4 modelleri için sunulan özel paketlerin aksine, M2’de fazla değişiklik yapılamayacak. Çoğu değişim kozmetik olacak ve M Performans kataloğundan olacak.

Bu yeni özelliklerin arasında otomatik klima kontrolü, siyah ayna kapakları ve böbrek ızgaralar yer alıyor. Bunlara ek olarak HiFi ses sistemi, LED kapı projektörleri ve M Performans aydınlatmalı kapı eşikleri de olacak. Tabi ki spor koltuklar, anahtarsız giriş ve ayarlanabilir süspansiyonları es geçmemek gerek.

 

Alper Güler
Dijital medya alanında farklı görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlamıştır. Devamında Arabam.com, tasit.com gibi mecralarda görev alan Alper Güler, bugüne kadar yaklaşık 2 bin aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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