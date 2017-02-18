BMW ABD’ye Özel Bir BMW M2 Hazırlıyor

CARMEDYA.COM – BMW ABD için sınırlı sayıda üretilecek olan M2 modeli için hazırlık yapıyor. Sadece 150 adet ile sınırlı olan bu model, 61.695 $’dan satışa sunulacak. M3 ve M4 modelleri için sunulan özel paketlerin aksine, M2’de fazla değişiklik yapılamayacak. Çoğu değişim kozmetik olacak ve M Performans kataloğundan olacak.

Bu yeni özelliklerin arasında otomatik klima kontrolü, siyah ayna kapakları ve böbrek ızgaralar yer alıyor. Bunlara ek olarak HiFi ses sistemi, LED kapı projektörleri ve M Performans aydınlatmalı kapı eşikleri de olacak. Tabi ki spor koltuklar, anahtarsız giriş ve ayarlanabilir süspansiyonları es geçmemek gerek.