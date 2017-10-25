BMW 6 Serisi GT M Spor Japon Pazarı İçin Geliyor

CARMEDYA.COM – BMW 6 Serisi GT M Spor Japon pazarı için geliyor. BMW, Japonya’da sınırlı sayıda satış yaparak yeni 6 Serisi GT’nin gelmesini kutluyor .

BMW 6 Serisi GT M Spor Japon pazarı için geliyor

BMW 6 Serisi GT M Sport ilk üretimde sadece 40 adet olacak. Bugünkü döviz kurundan 113.341 $’dan satışa sunulacak. BMW Individual’dan Sophisto Gray özel boya renginin yanında, krom aksanlar ve 20 inç jantlar dikkat çekiyor. Kapıyı açtığınızda, Dakota deri koltuklar, piyano siyahı detaylar ortaya çıkıyor. Bowers & Wilkins ses sistemi ile uzun yolculuklar keyifli olacak. Ayrıca otomobilde 9.2 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence sistemi yer alıyor.

BMW 640i GT, M Sport Debut Edition’ın pakette 3.0 litre altı silindirli motor ile geliyor. 335 HP güç ve 450 Nm tork değeri sunuyor. 8 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilen bu model, 0-100 hızlanmasını 5.3 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 250 km/s.