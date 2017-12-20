CARMEDYA.COM – BMW, 2017’de küresel olarak 100.000’in üzerinde elektrikli araç sattığını doğruladı. Marka bu başarıyı kutlamak için çalışmalara başladı.

Yüzde 10’u elektrikli

2017 boyunca BMW’nin tüm elektrikli ve hibrid modelleri özellikle Batı Avrupa ve ABD’de popüler oldu. Aslında geçen yıl İskandinavya’da en çok satan BMW modeli i3 oldu. Almanya’nın tek başına 10.000’in üzerinde yeni EV otomobil kaydı oldu. Ayrıca, 2017 yılında teslim edilen 3 Serisi araçların yaklaşık yüzde 10’u elektrikliydi. BMW 2 Serisi Active Tourer modellerinin% 13’ünün hibrit olduğu biliniyor. Buna ek olarak, Mini Cooper S Countryman ALL4 , sadece Haziran ayında piyasaya sürülmesine rağmen, tüm Countryman satışlarının yüzde onunu oluşturuyor.