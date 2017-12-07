CARMEDYA.COM – Madeni yağ üreticisi Castrol tarafından desteklenen süpersonik hız otomobili Bloodhound testlere başladı.

Bloodhound testlere başladı

Bloodhound, Castrol’ün madeni yağ, motor yağı ve fren-hidrolik sıvılarıyla destekleniyor. Saatte 1609 km’ye ulaşarak yeni bir dünya kara hız rekorunu kırmayı hedefleyen süpersonik hız otomobili, İngiltere’deki ilk test sürüşünü başarıyla tamamladı. Bir ay boyunca devam eden test sürüşlerinin ardından gerçekleştirilen halka açık ilk hız testinde otomobilin motor, direksiyon, fren, süspansiyon gibi aksamları zorlu bir testten geçti.

Süpersonik otomobil, İngiltere’nin güneybatısında yer alan Cornwall Havalimanı’ndaki 2,7 km’lik pistte, halka açık ilk test sürüşünde 8 saniyede saatte 337 km’lik hıza ulaştı. 135 bin beygir gücüne sahip olan araç, Formula 1’e katılan tüm araçların toplamının altı katı üzerinde devasa bir güce sahip bulunuyor. Önderliğini Richard Noble’ın yaptığı projede, hedeflenen 1609 km/s hıza ulaşmak için EJ200 jet motorunun yanı sıra Castrol Edge Supercar kullanılıyor.