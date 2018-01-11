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BFGoodrich yeni lastikleriyle 2018 Dakar Rallisi’nde

Yazan Kübra Yeşilkaya -
BFGoodrich

CARMEDYA.COM – Dünyanın en önemli cross-country rallisi olan Dakar Rallisi, bu yıl 6-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleşiyor. Oldukça zorlu şartlarda uzun parkurlarda gerçekleşen rallide BFGoodrich yeni jenerasyon BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2+ lastikleriyle katılacak.

BFGoodrich yeni lastikleriyle 2018 Dakar Rallisi’nde

BFGoodrich KDR2+ lastikleri 2018 Dakar’da ilk kez iki ve dört çeker araçlarda kullanılacak. BFGoodrich KDR2+ lastiklerinin iki çeker araçlar için 37/12.5-17; dört çeker araçlar için 245/80-16 seçenekleri bulunuyor.

Dakar şartlarına özel geliştirildi

Yeni KDR2+ lastiklerinin güçlendirilmiş yapısındaki lastiklerin, Dakar’ın 4 bin metreyi aşan rakımlarda yer alan parkurlarında, iyi bir performans sergilemesi bekleniyor.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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