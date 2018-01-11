CARMEDYA.COM – Dünyanın en önemli cross-country rallisi olan Dakar Rallisi, bu yıl 6-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleşiyor. Oldukça zorlu şartlarda uzun parkurlarda gerçekleşen rallide BFGoodrich yeni jenerasyon BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2+ lastikleriyle katılacak.

BFGoodrich yeni lastikleriyle 2018 Dakar Rallisi’nde

BFGoodrich KDR2+ lastikleri 2018 Dakar’da ilk kez iki ve dört çeker araçlarda kullanılacak. BFGoodrich KDR2+ lastiklerinin iki çeker araçlar için 37/12.5-17; dört çeker araçlar için 245/80-16 seçenekleri bulunuyor.

Dakar şartlarına özel geliştirildi

Yeni KDR2+ lastiklerinin güçlendirilmiş yapısındaki lastiklerin, Dakar’ın 4 bin metreyi aşan rakımlarda yer alan parkurlarında, iyi bir performans sergilemesi bekleniyor.