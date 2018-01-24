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Benzin fiyatlarına bir zam daha geldi

Yazan Alper Güler -
benzine zam

 

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen habere göre benzine 12 kuruş zam bekleniyor.

Benzin fiyatlarına bir zam daha geldi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Yarın yani 25 Ocak 2018’den itibaren benzine 12 kuruş seviyesinde artış gelebileceğini belirtti. Motorin grubu içinse henüz bir zam haberinin gündemde olmadığı söylendi.

Daha önce 8 kuruş zam yapılmıştı

16 Ocak’ta 8 kuruş zam yapılan Benzin, kısa bir süreden sonra yine zamlandı. Bu geceki gelecek zam ile birlikte benzinin litre fiyatı 5.77 lira olacak. Bu fiyat Ankara’da 5.70 lira olacak. İzmir’de bu fiyat 5.67 liradan 5.79 liraya çıkacak.

Alper Güler
2007 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğna Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
http://www.carmedya.com

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