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Bentley Bentayga’ya Startech desteği

Yazan Alper Güler -
Bentley Bentayga

CARMEDYA – Bentley Bentayga’nın sahiplerinin çoğu için, 6.0 litrelik çift turbo W12 motor performans anlamında yeterli gelebilir. Bu motor 600 HP ve 900Nm tork üretiyor.

Bentley Bentayga

Bentley Bentayga’ya Startech desteği

Eğer ki bu otomobilin gücünü yetersiz bulursanız, bir Volkswagen Golf parası harcayarak aracınızı güçlendirebilirsiniz. Yaklaşık 18.900 Euro’ya aracınız performans konusunda gelişebilir. Startech tarafından hazırlanmış ve iki kontrol modülü içeren sistem otomobilin performansını 710 HP güç ve 1070 Nm tork değerine çıkarıyor. Bu yapılan güncelleme ile otomobilin 0-100 hızlanmasını 4.1 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 301 km/s.

Bentley Bentayga

Otomobilin performansını destekleyen bir diğer detay ise sportif egzoz sistemi. 6.961 Euro değerinde olan bu egzoz otomobilin çığlıklarını en iyi şekilde dışarı yansıtıyor.

Alper Güler
2007 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğna Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
http://www.carmedya.com

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