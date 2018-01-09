CARMEDYA.COM– Gelecek mart ayında kapılarını açacak olan olan Cenevre otomobil fuarında Bentley,markanın ilk SUV modeli Bentayga’nın plug-in hibrid versiyonunu sergilemeye hazırlanıyor.

Elektrikli Bentayga Cenevre’yi bekliyor

İngiliz lüks otomobil üreticisi, markanın aynı zamanda ilk elektrikli aracı da olma özelliğini taşıyan yeni versiyonun altyapısının geçen yıl tanıtılan Porsche Panamera E-Hybrid ile benzer olması bekleniyor. Bu da yaklaşık olarak 2,9 litrelik V6 motor ile toplam 462 HP güç elde edileceğini gösteriyor. Bu gücün sadece 136 HP’si elekrik motoru tarafından üretiliyor. Porsche, sadece elektrik motorunun gücü ile saatte 48 km hıza ulaşabiliyordu.

Bunun yanında Bentley, Bentayga için 12 silindirli benzinli motor seçeneğini de motor gamına ekledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bentley CEO’su Wolfgang Duerheimer, gelecek yıllarda tüm Bentley modellerine plug-in hibrid seçeneği konulacağını belirtti.