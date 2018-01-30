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Bentley Bentayga daha da güçlendi

Yazan Alper Güler -
bentley bentayga modifikasyon

CARMEDYA – Wheelsandmore, son derece lüks Bentley Bentayga için satış sonrası yükseltmelerini yayınladı. Model tasarımının yanış sıra performansından da fazlasıyla bahsettirecek.

bentley bentayga modifikasyon

Bentley Bentayga daha da güçlendi

6.0 litrelik çift turbo W12 motorun yazılımı değiştirildi. Yeni el yapımı egzoz sistemiyle birlikte Wheelsandmore  otomobilin gücünü 700 Hp seviyesine çıkardı. Modelin maksimum torku ise 1,060Nm.

bentley bentayga modifikasyon

Otomobil 0-100 hızlanmasını 4.1 saniyede tamamlıyor. Otomobilin maksimum hızı 301 km/s. Otomobil bu yazılım ile 101Hp güç ve 160 Nm tork artış sağladı. Otomobilde performansın yanı sıra yeni süspansiyon sistemi de kendinden bahsettirecek. Havalı süspansiyonlar aracın sürüş yüksekliğini ayarlama konusunda kullanıcıya destek olacak. Otomobilde 295/35 ölçülerinde Continental Sport Contact lastikler yer alıyor. Bunun yanında 10×23 inç jantlar sunulmuş. Jantların her biri 1.043 dolar. Set olarak isterseniz 6.787 dolar.

Alper Güler
2007 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğna Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
http://www.carmedya.com

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