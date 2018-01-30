CARMEDYA – Wheelsandmore, son derece lüks Bentley Bentayga için satış sonrası yükseltmelerini yayınladı. Model tasarımının yanış sıra performansından da fazlasıyla bahsettirecek.

Bentley Bentayga daha da güçlendi

6.0 litrelik çift turbo W12 motorun yazılımı değiştirildi. Yeni el yapımı egzoz sistemiyle birlikte Wheelsandmore otomobilin gücünü 700 Hp seviyesine çıkardı. Modelin maksimum torku ise 1,060Nm.

Otomobil 0-100 hızlanmasını 4.1 saniyede tamamlıyor. Otomobilin maksimum hızı 301 km/s. Otomobil bu yazılım ile 101Hp güç ve 160 Nm tork artış sağladı. Otomobilde performansın yanı sıra yeni süspansiyon sistemi de kendinden bahsettirecek. Havalı süspansiyonlar aracın sürüş yüksekliğini ayarlama konusunda kullanıcıya destek olacak. Otomobilde 295/35 ölçülerinde Continental Sport Contact lastikler yer alıyor. Bunun yanında 10×23 inç jantlar sunulmuş. Jantların her biri 1.043 dolar. Set olarak isterseniz 6.787 dolar.