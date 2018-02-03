CARMEDYA.COM – Acura / Honda NSX, hibrit teknolojisi ve tasarımıyla dikkatleri fazlasıyla üzerine çekiyor. Ancak fiyat olarak satın alma konusunda kullanıcıları zorlar nitelikte.

Bebek Honda NSX üretilmeyecek

Bu durum akıllara daha küçük modelin üretilip üretilmeyeceği sorularını getirdi. 2017 Temmuz ayında patent görüntüler olarak ortaya çıkan ve o dönem daha kompakt bir NSX olasılığını arttıran çizimler için ise gelişme yok. Acura’nın patronu Emile Korkor, spor otomobilini inşa etmeye yönelik tüm işaretlere rağmen yaptığı bir demeçte bebek NSX’in otomobilin planlarında olmadığını söyledi. Korkor, “Kim bir bebek NSX’i sevmez ki?” sorularına olumsuz cevap verdi.

Korkor’un, NSX’de bulunan teknolojinin daha uygun fiyatlı araçlara dönüşeceğini iddia ettiği gibi iyi haberler de vard. Ancak, yakıt verimliliğini artırmak için hibrid güç aktarma organları kullanmak yerine, marka performansı artırmanın yollarını arıyor. “Ana akım mekanik çok kolay,” dedi Korkor. “Hibrid teknoloji, bu derece bir süper otomobil üzerinde farklı bir zevkti ve alışılmadık tahrik sisteminin faydaları gerçekten inanılmazdı” diye açıklamalarda da bulundu.