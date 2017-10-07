BajaTroiaTurkey Gün Sayıyor

CARMEDYA.COM – İSOFF, BajaTroiaTurkey ile off-road disiplininde Türkiye’de koşulacak ilk uluslararası formatta yarışı organize ediyor. Çanakkale’de Truva’nın mitolojik dokusunda 4 günlük organizasyon olarak düzenlenen BajaTroiaTurkey, 6 ayaklık East European Tout Terrain Series takviminde 5. ayak yarışı olarak 26-29 Ekim tarihleri arasında koşulacak. Çanakkale merkezinde kurulacak Özel Seyirci Alanı’nda yaklaşık 20 bin kişinin izlemesi beklenen yarış Çanakkale Ticaret Odası, Valilik ve Belediye tarafından destekleniyor. 26 Ekim Perşembe günü Çanakkale meydanında Truva Atı’nın önünden Seremonik Start ile başlayacak yarış, her gün gerçekleştirilecek Seyirci Etapları dışında 800 km boyunca arazide koşulacak. Etap içlerinde yarışı izlemek isteyen seyirciler için özel otobüs seferleri ile ulaşım sağlanacak.

TOSFED ve TMF’nin onayları ile koşulacak BajaTroiaTurkey’de katılım 30 arazi aracı ve 30 motosikletle sınırlandırılmıştı. Ancak katılım talebi fazla olduğu için bu sayı yukarı çekildi. Yarışta 100’e yakın aracın start alması bekleniyor.

Finişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına denk gelen organizasyonda 4×4 araçlar, buggy’ler, ATV / UTV’ler ve motosikletlerle yarışan yerli ve yabancı ekipler, yaklaşık 500 km’si özel etaplar olmak üzere toplam 800 km uzunluğunda yol kat edecek. Dört gün sürecek yarışta yarışçıların yanı sıra basın mensupları ve yabancı seyircilerin de parkurları takip edeceği rota, Çanakkale Bölgesi’nin tarihi ve turistik olarak en ilgi çekici noktalarından geçecek şekilde oluşturuldu. İlk gün Truva Atı’nın önünden verilecek Seremonik Start ile yarışa başlayacak ekipler, Prolog etabının ardından 4 gün boyunca 13 özel etabı geride bırakacaklar. Efsanevi Dakar Rallisi’ni hatırlatan çamur, su ve sert kaya geçişlerinin yanı sıra zorlu off-road tırmanışları ile mücadeleci bir parkur vaat eden BajaTroiaTurkey’de yaklaşık 10 ülkeden gelen ekipler, araçlarının hız limitlerini de zorlayacak. Yarışın Kupa töreni de yine Truva Atı’nın önünde gerçekleşecek.

Dört organizatör ülkenin katılımı ile koşulacak 6 ayaklık uluslararası bir off-road yarış serisi olma özelliğini taşıyor. Organizatör ülkeleri ise Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye…

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