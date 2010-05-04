Ayhancan Güven’den İspanya’da tarihi başarı

CARMEDYA.COM – Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Spor Toto katkılarıyla desteklenen milli sporcu Ayhancan Güven, farklı ülkelerden 35 pilotun start aldığı Porsche Carrera Cup Fransa ve Benelux ayağında,

her iki yarışı da üçüncü olarak finiş gördü. 19 yaşındaki genç yetenek, aynı zamanda Porsche GT3 Cup Benelux serisinin her iki yarışını da birinci sırada tamamlamayı başardı…

4. sırada başladığı ilk yarışta, harika bir atakla üçüncülüğe yükselmeyi başaran Güven, lider gruptan hiç kopmayarak bu pozisyonunu başarılı defansla korudu ve damalı bayrağın altından 3. olarak geçti.

Ayhancan pazar günü koşulan ikinci yarış için yapılan sıralama turlarında ikinci sırayı elde etse de, pist limitlerini aştığı için zamanı silindi ve başka tur zamanı olmadığından yarışa 30.sıradan başladı. Ancak Güven startla birlikte henüz ilk turda önündeki 15 rakibini geçmeyi başararak klasmanda üst sıralara yükselmeye başardı. Yarış sırasında başlayan yağmur altında, her tur yaptığı ataklarla tecrübeli rakiplerini tek tek geride bırakan Ayhancan, yükselişini son tura kadar sürdürdü ve 1 tur kala 3.lüğe yükselerek podyuma çıkmayı başardı.

Gelecek yarış 14-15 Ekim’de Fransa Paul Richard pistinde koşulacak.