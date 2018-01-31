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Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine büyük zam

Yazan Alper Güler -
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine büyük zam

CARMEDYA – Avrasya tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı. İlk olarak zam oranı yüzde 30 olarak belirtildi. Bu zam ile birlikte geçiş fiyatları artan Avrasya tünelinde son durum ne oldu?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine büyük zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine büyük zam

İlk dönemde 16.60 TL olan bu geçiş ücreti, otomobiller için artık 21 TL’ye yükseldi. Minibüsler için başlangıç ücreti 24.90 TL’den 31.500 TL’ye yükseldi. Peki Avrasya tünelinde zamlı geçiş ücretleri ne zaman geçerli olacak? Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine bu geceden itibaren zam yapıldı.

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine büyük zam

31 Ocak gece yarısından itibaren Avrasya Tüneli geçiş tarifesi değişecek. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan tünel, 16.60 TL’den 21 TL’ye çıkarıldı. Çift taraflı geçiş ücreti alacak olan sistemde, Minibüsler için ise bu miktar 24.90 TL’den 31.50 TL’ye çıktı. Son zamlardan sonra tünel araç geçiş sayıları nasıl olacak? İlerleyen günlerde belli olacak.

Alper Güler
2007 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğna Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
http://www.carmedya.com

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