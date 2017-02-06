Avrasya Tüneli Geçiş Ücretinde Kolaylık

CARMEDYA.COM – İstanbul’da Kumkapı ve Koşuyolu güzergâhında kıtalar arası yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli, 31 Ocak 2017 günü 07.00 itibarıyla 24 saat hizmet vermeye başladı.

İstanbul’da araç trafiğinin en yoğun olduğu güzergahta hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım alternatifi sağlayan Avrasya Tüneli, sürücüleri, hayatı kolaylaştıran yeniliklerle de tanıştırmaya devam ediyor.

İhlalli ve cezalı geçiş korkusu sona eriyor

Hem ulaşım hem de ödeme de hızlı ve güvenli olanak sağlayan Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretleri, otoyol sektöründe yeni hayata geçirilen bir uygulama ile artık www.avrasyatuneli.com adresinden yapılabilecek. Büyük kolaylık sağlayan hizmet ile HGS/OGS hesaplarında yeterli bakiye olmayan, herhangi bir otomatik ödeme sistemine dahil olmayan ve ihlalli geçiş yapan sürücüler; plaka, kimlik veya vergi numaralarıyla geçiş ücretlerini öğrenebilecek. Sürücüler banka ve yetkili kurumlara gitmeden geçiş ücretini web sitesi üzerinden kredi kartı ile güvenli şekilde hızlı ve kolayca ödeyebilecek.

Bilgisayarlardan erişilebildiği gibi cep telefonu, tablet ve mobil cihazlar üzerinden de erişim sağlanabilen sistem ile sürücüler, geçiş bilgilerini öğrenerek, cezai işlem uygulamasını da engelleyebilecek.

Sadece 5 dakikada kıtalar arası yolculuk

Trafik yoğunluğu fazla olan Asya yakasındaki D100 Karayolu ve Avrupa yakasındaki Kennedy Caddesi arasında hizmet veren Avrasya Tüneli, bu güzergahtaki yolculuk sürelerini minimuma indirdi. Bağlantı yollarının iyileştirilmesi ile akıcı hale getirilen güzergâh sayesinde tüneli kullananlar kıtalararası yolculuğu yaklaşık 5 dakikada tamamlıyor. Avrasya Tüneli, 24 saat hizmet vermeye başlamasıyla birlikte her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) Hakkında (www.avrasyatuneli.com)

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ), İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesini gerçekleştirmek üzere, 2009 yılında, Türkiye’den Yapı Merkezi ve Güney Kore’den SK E&C şirketleri tarafından kuruldu. ATAŞ, Avrasya Tüneli Projesi’nin finansman, inşaat ve 25 yıl boyunca işletmesinden sorumludur.