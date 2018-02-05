CARMEDYA.COM – Audi’nin quattro için hazırladığı “Ski The World” adlı videosu gösterime girdiği birkaç günde, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi. Videoda, dünyaca ünlü Fransız kayak şampiyonu karın bulunmadığı birçok ortamda kayak yapıyor.

Audi’nin quattro için hazırladığı video viral oldu

Audi quattro’nun güvenlik ve performansına dikkat çekmek için hazırladığı video, kısa zamanda internetin en çok izlenen videoları arasına girdi. “Ski The World” adlı videoda, Fransız kayak şampiyonu Candide Thovex, Q7’nin zorlu zeminlerin üstesinden geldiğine vurgu yapmak için, 4 kıtada çimen, kum, su, orman, volkanik kül, taş ve toprak gibi zeminlerde kayak yapıyor.

Audi Türkiye istedi, Kapadokya da dahil oldu

Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarında 10’dan fazla ülkede gerçekleştirilen çekimlerde video için özel olarak tasarlanan kayakları kullanıldı. Zorlu koşullarda kayak yaparken, akrobatik hareketler sunmayı da unutmuyor. Audi Türkiye ekibinin yoğun çabasıyla, 4 dakikalık videonun dörtte biri Kapadokya’da çekilen görüntülerden oluşuyor. Candide Thovex ve çekim ekibinin Türkiye’de bulunduğu süre zarfında tüm koordinasyonun yine Audi Türkiye ekibi tarafından gerçekleştir. Fransız kayakçı Ürgüp ve Ihlara Vadisi’nde, peri bacalarının arasında ustalıkla kayak yaptı.

Kuzey Avrupa’nın yeşil tepelerinden, İzlanda’nın volkanik küllerine, çölden, Çin Seddi’ne, Güney Amerika’nın yağmur ormanlarından, Jamaika sahillerine uzanan Candide Thovex’in videosu yayına girdiği 22 Ocak’tan bu yana dünya genelinde, Facebook’ta 26 milyon, Youtube’da 1.6 milyondan daha fazla kez izlendi. Audi’nin satışa sunulduğu 44 ülkedeki yerel sosyal medya hesaplarından da paylaşılan video, Audi Türkiye’nin Facebook sayfasında da 1,2 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.