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Audi’nin quattro için hazırladığı video viral oldu

Yazan Kübra Yeşilkaya -
audi Q7

CARMEDYA.COM – Audi’nin quattro için hazırladığı “Ski The World” adlı videosu gösterime girdiği birkaç günde, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi. Videoda, dünyaca ünlü Fransız kayak şampiyonu karın bulunmadığı birçok ortamda kayak yapıyor.

Audi’nin quattro için hazırladığı video viral oldu

audi Q7

Audi quattro’nun güvenlik ve performansına dikkat çekmek için hazırladığı video, kısa zamanda internetin en çok izlenen videoları arasına girdi. “Ski The World” adlı videoda, Fransız kayak şampiyonu Candide Thovex, Q7’nin zorlu zeminlerin üstesinden geldiğine vurgu yapmak için, 4 kıtada çimen, kum, su, orman, volkanik kül, taş ve toprak gibi zeminlerde kayak yapıyor.

Audi Türkiye istedi, Kapadokya da dahil oldu

Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarında 10’dan fazla ülkede gerçekleştirilen çekimlerde video için özel olarak tasarlanan kayakları kullanıldı. Zorlu koşullarda kayak yaparken, akrobatik hareketler sunmayı da unutmuyor. Audi Türkiye ekibinin yoğun çabasıyla, 4 dakikalık videonun dörtte biri Kapadokya’da çekilen görüntülerden oluşuyor. Candide Thovex ve çekim ekibinin Türkiye’de bulunduğu süre zarfında tüm koordinasyonun yine Audi Türkiye ekibi tarafından gerçekleştir. Fransız kayakçı Ürgüp ve Ihlara Vadisi’nde, peri bacalarının arasında ustalıkla kayak yaptı.

Kuzey Avrupa’nın yeşil tepelerinden, İzlanda’nın volkanik küllerine, çölden, Çin Seddi’ne, Güney Amerika’nın yağmur ormanlarından, Jamaika sahillerine uzanan Candide Thovex’in videosu yayına girdiği 22 Ocak’tan bu yana dünya genelinde, Facebook’ta 26 milyon, Youtube’da 1.6 milyondan daha fazla kez izlendi. Audi’nin satışa sunulduğu 44 ülkedeki yerel sosyal medya hesaplarından da paylaşılan video, Audi Türkiye’nin Facebook sayfasında da 1,2 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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