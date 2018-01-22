CARMEDYA.COM – Audi, güneş ışığından elde edilen elektriği otomobil, ev ve ısıtma sistemlerinde kullanılması üzere kontrollü bir şekilde dağıtımını gerçekleştiren pilot projesi Akıllı Enerji Ağı Yönetimi’ni başlattı.

Audi’den akıllı enerji ağı atağı

Yeni proje de otomobil, ev ve güç kaynağı, akıllı bir enerji şebekesi yaratmak üzere bir araya geliyor. Akıllı Enerji Ağı adlı pilot projesi, ilk kez elektrik şebekesi ile etkileşime giriyor. Elektrikli mobilite kavramına, daha da yenilenebilir kaynaklara yönelen bir enerji tedarik sistemi bağlamında yaklaşan Audi, yeni bir pilot projeyi devreye aldı.

Pilot proje kapsamında elektrik üretenlerin, ürettikleri enerjiyi şebekeye aktarmalarını sağlıyoruz. İlk kez hane seviyesinde gerçekleştirilen bu çalışmayla tüm elektrik şebekesinin dengelenmesine katkıda bulunuyor. Araştırma çalışması kapsamında Audi, iş ortakları ile birlikte Ingolstadt ve Zürih’te evleri kapsayan bir pilot proje yürütüyor. Çalışmada, farklı boyutlardaki güneş paneli sistemleri, sabit bataryalarla birlikte kullanılıyor.

Zürih merkezli teknoloji şirketi Ampard tarafından geliştirilen kontrol yazılımı, güneş ışığından elde edilen elektriği, otomobil, ev ve ısıtma sistemi gereksinimlerine göre akıllı bir şekilde dağıtıyor. Pilot projenin benzersiz özelliklerinden biri de, sistemin aynı zamanda güç şebekesi ile de etkileşime girmesi. Dahili bir iletişim arayüzü vasıtasıyla, tüm bağımsız sistemler bir araya getirilerek sanal bir elektrik santrali ve akıllı bir güç şebekesi oluşturuyor.

Birbirine bağlanan ev depolama sistemleri, şebekeye güç dengelemesi sağlıyor. Diğer bir deyişle, sistem enerji üretimi ve kullanımı arasındaki dalgalanmaları ortadan kaldırıyor ve az miktarlarda enerjiyi kısa süreliğine sabit depolama ünitelerinde saklayarak şebeke frekansını daha kararlı hale getiriyor. Bu da enerji kullanımını daha verimli kılıyor. Bu sayede, güneş paneli kullanıcılarının kullandıkları toplam elektrik içinde güneş enerjisinin payı artarken, elektrik faturaları azalıyor.

Sıfır emisyonlu üst düzey mobilite arayışı kapsamında Audi, otomobili bir ürün olmanın ötesine çıkaracak hizmetlere odaklanıyor. Bunun önemli unsurlarından biri de, otomobilin bağlantılı ortamla kusursuz bir şekilde bütünleştiği yaşam alanları arasındaki karşılıklı ilişki. Bu bağlamda Audi, otomobil ve çevresi üzerindeki etkileşimi konu alan hizmetler üzerine yoğunlaşıyor.