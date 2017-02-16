Audi ve Bosch Rexroth Birlikte Çalışacaklar

CARMEDYA.COM – Audi, 2017 yılı itibarıyla Avrupa fabrikalarında Bosch Rexroth’un kaynak kontrolörlerini kullanmaya başlayacak. Yeni birleşik kontrol sistemi, kaynak kontrolü ile kaynak tabancasının doğrudan tahrik sistemini birbirine bağlayacak. Bu gelişmiş çözüm, doğru güç kullanımını artırarak ve çevrim süresini kısaltarak daha yüksek bir süreç performansı sunacak.

Audi’nin direnç nokta kaynağı teknolojisi bölüm yöneticisi Guenther Widmann, “Pilot proje kapsamında, üç yıldır Bosch Rexroth’un birleşik kontrolörlerini entegre kaynak tabancası sürücüsüyle birlikte kullanıyorduk. Süreç geliştirme üzerinde Rexroth ile beraber çalışarak basit bir fikri seri üretim yapabilecek bir sisteme dönüştürebildik. Bu çözüm, hiçbir kısıtlama olmadan ileri teknoloji, yüksek kaynak kalitesi ve ekonomik verimliliğin etkileyici bir birleşimi oldu” diye konuştu.

Sistem sağlayıcısı olan Bosch Rexroth transformatör tedarik ediyor, eğitimler veriyor ve sahadaki müşteriye hem devreye alma hem de operasyonlar süresince destek sunuyor.

Yeni kaynak teknolojisi modern otomobillerin hafif yapısı sonucu ortaya çıkan gereksinimleri karşılıyor. Alüminyum, yüksek çekme dayanımlı çelik, plastik ve diğer malzemelerin artan kullanımı, otomobil gövdelerinin yapımında kullanılan malzeme sayısının yükseldiği anlamına geliyor. Bu da güvenli bağlantı noktaları oluşturmayı zorlaştırdığından, kaynak noktalarının iyileştirilmesi için daha yüksek teknolojiye ihtiyaç duyuluyor.

Bosch Rexroth, ürün ve uygulama alanındaki uzun süreli deneyimlerinden yola çıkarak güvenli kaynak denetimi PSI6000 ve akıllı tahrik sistemi IndraDrive Cs’den oluşan yeni bir çözüm sundu. Bu çözümde kaynak tabancasının tahrik kontrolü, robottan çıkıp doğrudan kaynak kontrolüne geçiyor.

Düşük işletim maliyetleri ve daha kısa çevrim süresi

Orta frekans dönüştürücü ve entegre bir süreç izleme özelliği olan Rexroth kaynak sistemi PSI6000, test çevrimlerini genişleten, yüksek bir kaynak nokta kalitesi sunuyor. Böylece operasyon maliyeti azalıyor ve üretim sistemi daha esnek hale geliyor.

Bosch Rexroth, kanıtlanmış teknolojisini, kompakt servo tahrik sistemi IndraDrive Cs ile bir araya getiriyor. Böylece kaynak kontrolü, sürücünün de doğrudan kontrolünü sağlıyor. Akım, zaman ve güç unsurlarının en uygun şekilde senkronize edilmesi çevrim süresini kısaltıyor. Aynı işletim ara yüzü, kaynak kontrolü ve servo tabancası kontrolünün programlanmasını ve arızalarının giderilmesini kolaylaştırıyor.

Guenther Widmann, “Birleşik kontrolörler, güvenli kaynak kalitesi ve ekonomik verimlilik konusundaki yüksek beklentilerimizi karşılıyor. Aynı zamanda Bosch Rexroth, devreye alma ve destek konularında sunduğu yüksek kalite ile güvenilir bir iş ortağı olduğunu kanıtladı” dedi.

Önemli teknik veriler

Yüksek hassasiyet: Lineer olmama < ±1 mm RS-422 çıkış sinyali (1.024 atım/com)

-40 °C ile +70 °C arasında geniş sıcaklık aralığı Deniz suyunda yüksek basınç direnci (IP68, 10 bar)

Patlama olasılığı bulunan ortamlar için onaylı (ATEX bölge 1)