CARMEDYA.COM – NASA 7 Aralık 1972 tarihinde, Apollo programı kapsamında Ay’a iniş yapan son uzay mekiğini fırlattı. Aradan geçen tam 45 yılın ardından, Audi bu tarihi olayın yıl dönümünü “Apollo 45” adlı özel bir reklam ile kutluyor.

Audi uzayı keşfe çıkıyor

65 saniyelik reklam 1990’ların ünlü Eskimo temalı quattro reklamına gönderme yaparak, Audi Lunar Quattro’nun gerçekleştireceği “Ay Görevleri”nin bir ön izlemesini sunuyor. Audi tarafından geliştirilen ay keşif aracının 2019’da göreve başlaması planlanıyor.

Audi, 7 Aralık 1972 tarihinde Apollo programı kapsamında Ay’a yapılan son insanlı uzay yolculuğu anısına “Apollo45” adıya özel bir reklam filmi çekti. Reklam filmi 45 yıl önce yapılan yolculuğa saygı duruşu niteliği taşırken, aynı zamanda Audi’nin Lunar Quattro keşif aracı ile 2019 yılında gerçekleştirmeyi planladığı görevi tanıtmayı amaçlıyor.

2030 yılında geçen reklamda, Ay’ın yüzeyini araştıran iki astronot, yüzeyde bir dizi iz ile karşılaşıyor. Bunlar, Neil Armstrong’un 1969’da bıraktığı ayak izi, Apollo 17 görevinde 1972 tarihinde Ay’ın yüzeyine inen keşif aracının lastik izleri ve Audi lunar quattro’nun 2019 tarihinde bıraktığı lastik izleri.Yeni reklam, bir Eskimo yerlisinin oğluna farklı hayvanların kar üzerinde bıraktıkları izleri öğrettiği ve Audi Quattro izleriyle karşılaşmalarıyla sonlanan 1990 tarihli Quattro reklamından unsurlar barındırıyor.

Audi Lunar Quattro Ay üzerinde keşif yapacak

Audi, lunar quattro ile Ay üzerinde gerçek bir keşif görevine hazırlanıyor. Bu amaçla Audi, keşif aracını geliştirmek için 2015 yılından bu yana PTScientists kurucusu ve CEO’su Robert Boehme’nın liderliğindeki bir ekip ile işbirliği yapıyor. Berlin merkezli start-up’a dört tekerlekten çekiş (quattro teknolojisi), hafif gövde, elektrikli ve hibrit motorlar (e-tron) ve tasarım optimizasyonu alanlarında Audi uzmanları destek veriyor. Audi tarafından geliştirilen ay keşif aracının 2019’da göreve başlaması planlanıyor.