Audi Üretimde Drone Kullanmaya Başlıyor

CARMEDYA.COM – Son yıllarda günlük hayatımızın bir parçası haline gelen, video ve fotoğraf çekimi için kullanılmaya başlanmasının ardından birkaç yıl içinde çok çeşitli alanlarda kullanılan insansız hava araçları (Drone), kısa süre içinde otomobil üretiminde de kendilerine yer edinecek. Audi, Almanya’nın Ingolstadt kentindeki fabrikasında, ‘drone’ları otomobil üretiminde lojistik aracı olarak kullanmak için test uçuşlarını başlattı.

Ingolstadt Fabrikası’nda, seri üretim sırasında ihtiyaç duyulan parçalar hali hazırda zeminde kendi rotasını bulan akıllı araçlarla taşınıyor. Bu araçlar, önceden belirlenen rotaları takip ederek istenilen parçayı, istenilen zamanda belirlenen üretim alanına teslim ediyor. Her ne kadar bu süreç sorunsuz işlese de, bazı durumlarda acil bir teslimat gerektiğinde istenilen verim alınamayabiliyor. Audi üretim planlamacıları ve lojistik uzmanları, bu sorunu insansız hava araçlarıyla çözmeyi planlıyor. Bu süreçte, drone’lar ile yapılan ilk test uçuşları ve teslimatlar başarıyla tamamlandı.

İlk test uçuşu tamamlandı

Geçen yıl Eylül ayında, Ingolstadt’ta çalışma saatleri dışında gerçekleşen test uçuşlarında bir drone, önceden belirlenen rotayı takip ederek, fabrika içinde üretim alanında bir noktadan diğer noktaya teslimat gerçekleştirmeyi başardı. İlk test uçuşlarında güvenlik nedeniyle drone, uzaktan kumanda ile deneyimli bir operatör tarafından kontrol edildi. Yine güvenlik nedeniyle zeminde hareket eden akıllı araçlar ile aynı hızla saatte 8 kilometre süratle hareket eden drone’lar, uzmanlardan geçer not aldı.

Gelecekte otonom olarak uçacaklar

Audi “akıllı fabrika” kapsamında gelecekte kapalı üretim merkezlerinde kamera, GPS ve sensörlerle donatılmış drone’ları otonom olarak acil parçaların teslimatı yanında, fabrika içinde ulaşılması zor bölgelerin tamiratında veya bakımında kullanmayı veya herhangi bir ilk yardım durumunda alana gerekli tıbbi cihazların hızlı bir biçimde ulaştırılmasında kullanmayı öngörüyor.