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Audi pilotları simülatörle Formula E’ye hazırlanıyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Formula E

CARMEDYA.COM – Almanya Neuburg’daki Audi Sport tesislerinde pilotlar, çevresinde 360 derecelik görüş açılı monitörler bulunan, kulaklık ve mikrofon donanımlı bir Formula E otomobili simülatöründe yarışın tamamını canlandırıyor.

Audi pilotları simülatörle Formula E’ye hazırlanıyor

Formula E

Audi pilotları, Daniel Abt ile Lucas di Grassi sezonun üçüncü yarışı için 13 Ocak’ta Fas’ın Marakeş şehrinde mücadele edecek. İlk kez kendi üretimiyle Formula E’ye katılan Audi, her ayağından önce yarış pilotlar gününün tamamını Audi simülatöründe canlandırıyor.

Daniel Abt ile son şampiyon Lucas di Grassi, Audi Sport tesislerindeki simülatörde gün boyunca antrenman yapıyorlar. Pilotlar, çevresinde 360 derecelik görüş açılı monitörler bulunan, kulaklık ve mikrofon donanımlı bir Formula E otomobili gövdesinde Marakeş pistinin sıralama turunu ve yarışını tamamlıyorlar.

Uzmanlar FIA verilerini kullanarak pisti; tümsekler, olası kot farkları ve iklim koşulları gibi tüm detaylarıyla birlikte bilgisayar ortamında baştan yaratıyor. Böylece pilotlar yarış yapılmadan pisti tanıma alternatif planları uygulama fırsatı elde ediyor.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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