CARMEDYA.COM – Almanya Neuburg’daki Audi Sport tesislerinde pilotlar, çevresinde 360 derecelik görüş açılı monitörler bulunan, kulaklık ve mikrofon donanımlı bir Formula E otomobili simülatöründe yarışın tamamını canlandırıyor.

Audi pilotları simülatörle Formula E’ye hazırlanıyor

Audi pilotları, Daniel Abt ile Lucas di Grassi sezonun üçüncü yarışı için 13 Ocak’ta Fas’ın Marakeş şehrinde mücadele edecek. İlk kez kendi üretimiyle Formula E’ye katılan Audi, her ayağından önce yarış pilotlar gününün tamamını Audi simülatöründe canlandırıyor.

Daniel Abt ile son şampiyon Lucas di Grassi, Audi Sport tesislerindeki simülatörde gün boyunca antrenman yapıyorlar. Pilotlar, çevresinde 360 derecelik görüş açılı monitörler bulunan, kulaklık ve mikrofon donanımlı bir Formula E otomobili gövdesinde Marakeş pistinin sıralama turunu ve yarışını tamamlıyorlar.

Uzmanlar FIA verilerini kullanarak pisti; tümsekler, olası kot farkları ve iklim koşulları gibi tüm detaylarıyla birlikte bilgisayar ortamında baştan yaratıyor. Böylece pilotlar yarış yapılmadan pisti tanıma alternatif planları uygulama fırsatı elde ediyor.