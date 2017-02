Audi Kolaylıklar Sunmaya Devam Ediyor

CARMEDYA.COM – Audi, Audi sahiplerinin servis işlemlerini daha hızlı ve kolay yürütebilmesi için Self Reception teknolojisini hizmete sundu. Yetkili servis girişlerine konulan kiosklarda Audi sahipleri almak istedikleri servis hizmetlerini seçebiliyor, servis iş emirlerini açabiliyor ve ödemelerini yapabiliyor Audi’nin önümüzdeki yıllar için stratejisinin çatısını oluşturan dijitalleşme ve yapay zekanın müşteri faydasını maksimize etmek için kullanılması mottosuna bir örnek Audi Türkiye’den geldi.

Doğuş Otomotiv Audi son yıllarda Audi AG’nin dijitalleşme çalışmalarına güçlü bir örneği Türkiye’deki Audi kullanıcıları için Satış Sonrası Hizmetler alanında sundu.

Doğuş Otomotiv Audi Yetkili Servisleri arasından araç giriş yoğunluğu ölçümlenerek belirlenen öncelikli 7 servis noktasında hizmete giren Self Reception, günümüzde dijitalleşmenin yaşamı kolaylaştırma ve zaman tasarrufuna katkısına güçlü bir örnek. Ayrıca bu hizmet dünya genelinde yalnızca Türkiye’deki Audi sahiplerine özel olarak ülkemizde sunuluyor. Audi Self Reception, Audi sahiplerine yetkili servis noktalarında otomobilleriyle ilgili tüm ekspres servis hizmetlerini online olarak başlatma, takip etme ve sonlandırma imkanı tanıyor. Havalimanlarında, online check-in hizmetinin bir benzeri olan Self Reception, Audi sahiplerinin kiosklardaki akıllı anahtar okuyucu alanına otomobillerinin akıllı anahtarlarını tanıtmasıyla başlatılıyor. Böylece, araç ile ilgili kilometre, bakım zamanı gibi tüm güncel bilgiler, anında servis işlemlerinin takip edildiği yazılıma aktarılıyor.

Sonrasında kullanıcılar, Audi’leriyle ilgili talep ettikleri ekspres servis hizmetini seçerek, servis iş emrini hazırlıyor. Servis danışmanları bu talebi karşılayarak, otomobili hemen servis alanına alıyor. Servis işlemleri bittiğinde de Audi sahipleri, ödemelerini yine bu kiosklardan yapıp otomobillerini teslim alıyor. Türkiye genelinde 7 yetkili serviste başlayan Self Reception, böylece zamandan tasarruf sağlayarak Audi sahiplerinin servis hizmetini daha kolay, hızlı ve daha verimli bir şekilde almasına imkan tanıyor.