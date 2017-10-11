Audi, markanın ilk tümüyle elektrikli yarış otomobilini görücüye çıkardı. Markanın elektrikli modeli e-tron FE04 gerek tasarımı gerekse teknolojisiyle dikkat çekiyor.



Audi, Formula E yarışına giriyor

Audi Formula E’de yarışacak elektrikli otomobili e-tron FE04’ü Almanya’nın Neuburg kentinde tanıttı. Audi yaklaşık 40 yıldır motor sporlarında varlık gösteriyor. AUDI AG Teknik Gelişim Yönetim Kurulu Üyesi Peter Mertens, “Audi, gelecekte üreteceği otomobillerde kullanacağı yeni teknolojileri test etmek ve geliştirmek üzere Formula E’ye katılarak, bu müsabakada boy gösteren ilk Alman otomobil üreticisi oldu. Quattro, TFSI, TDI, hibrit motorlar ve diğer birçok yeniliği takip eden tek koltuklu bu ilk elektrikli yarış otomobilimiz, Audi e-tron ile 2018 yılında ileriye taşıyacağımız e-mobilite alanındaki ürün atılımımızın bir sonraki adımı” diye konuştu.

20 elektrikli model yolda

Audi Frankfurt Uluslararası Otomobil Fuarı’nda (IAA) hibrit ve tümüyle elektrikli otomobillerden oluşan 20 yeni modeli 2025 yılından önce ürün gamına ekleyeceğini duyurmuştu. Motor ve şanzıman kombinasyonu ise, Audi e-tron FE04’ün temel taşlarından biri. Audi mühendisleri motor-jeneratör ünitesi tasarlarken, verimlilik hedefinden yola çıktı. 2017/2018 sezonunda Team Audi Sport ABT Schaeffler, motorun ürettiği gücü tekerleklere aktarmak için tek vitesli ve yüksek verimliliğe sahip bir şanzıman kullanacak.

İlk yarışa az kaldı

Audi Motor Sporları Başkanı Dieter Gass, yeni teknolojiyi şu sözlerle açıkladı: “Teknoloji ortağımız Schaeffler ile işbirliği içerisinde yepyeni bir aktarım sistemi geliştirdik. Bunu, aktarım sistemini çevreleyen karbon gövdeye ilk bakışta anlamak mümkün. Kullandığımız yeni teknolojilere bağlı olarak, otomobilin kendine has bir sesi var.”

Audi e-tron FE04, Formula E’deki ilk yarışına 2 Aralık 2017 tarihinde Hong Kong’da çıkacak.