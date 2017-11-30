CARMEDYA.COM – Audi, Almanya’nın Ingolstadt kentindeki iki adet tam elektrikli otomobil inşa edecek. Bu haber dikkatleri marka üzerine çekti.

Audi elektrikli otomobil işine hız verdi

Audi, gelecek yıldan başlayarak Belçika, Brüksel’de e-tron SUV üretmeye kararı vermişti. Hemen ardında Almanya’ya elektrikli otomobil projelerini hızlandırmak için sendikalar tarafından baskı altına alındı. Üretilecek modelleri 2019’da e-tron Sportback takip edecek. E-tron, e-tron Sportback yaklaşan Jaguar I-Pace ve Tesla Model X’e rakip olacak. Geçtiğimiz salı günü, Audi , SUV segmentindeki iki yeni elektrikli modelinin üretim için, sendikalarla görüştü. Hemen ardından 2021’de Ingolstadt’ta inşa edileceğini belirtti. Ancak modeller hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Ingolstadt’ın çalışma konseyi şefi Peter Mosch, yaptığı açıklamada, “İki yeni tamamen elektrikli SUV’ın imalatı, güvenli bir gelecek için bir diğer kilometre taşı” dedi. Audi, 2025 yılına kadar 20 adet elektrikli model çıkarmayı planlıyor. Bu otomobillerin 10’undan fazlası tam elektrikli model olacak.